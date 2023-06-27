Вера Звонарева вышла во второй круг квалификации Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) завершился матч первого круга квалификации Уимблдона, в котором встречались россиянка Вера Звонарева и бразильская теннисистка Лаура Пигосси.
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась победой Звонаревой в трех сетах - 5:7, 7:6 (7:5), 6:2.
Звонарева ни раз не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.
Пигосси дважды сделала эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-понйтов из девяти.
источник: «Советский спорт»