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Вера Звонарева вышла во второй круг квалификации Уимблдона

В первом круге Вера с трудом одолела Лауру Пигосси.
27 июня 2023 18:47

В Лондоне (Великобритания) завершился матч первого круга квалификации Уимблдона, в котором встречались россиянка Вера Звонарева и бразильская теннисистка Лаура Пигосси.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась победой Звонаревой в трех сетах - 5:7, 7:6 (7:5), 6:2.

Звонарева ни раз не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.

Пигосси дважды сделала эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-понйтов из девяти.

источник: «Советский спорт»
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