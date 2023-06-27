ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Мирра Андреева: мне достаточно сложно привыкнуть к траве

Россиянка вышла в полуфинал квалификации.
27 июня 2023 23:46
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своем первом матче на травяном покрытии.

«Я трижды упала на первой тренировке. Мне достаточно сложно привыкнуть к траве. Там другое движение, иначе отскакивает мяч. Трава скользкая. Я чувствую себя немного медленно, но думаю, что это нормально. Я стараюсь делать маленькие шаги и все еще чувствую себя опасной на корте. Как видите, пока все идет неплохо», - приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

Напомним, ранее Мирра андреева вышла в полуфинал квалификации Уимблдона.

источник: WTA
Вера Звонарева вышла во второй круг квалификации Уимблдона
В первом круге Вера с трудом одолела Лауру Пигосси.
27.06.2023 18:47
Теннис
Сафиуллин проиграл Харрису во втором круге турнира в Мальорке
Матч длился 1 час 17 минут.
27.06.2023 17:14
Теннис
автор: Максим Скороходов
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
На старте отбора отечественному дарованию пришлось играть с испанкой Мас.
27.06.2023 15:58
Теннис
автор: Максим Скороходов
Касаткина о событиях в России: к сожалению, мы вынуждены жить по такому сценарию, я не вижу конца
Теннисистка является уроженкой Тольятти.
27.06.2023 10:46
Теннис
автор: Александр Шульгин
Вторая российская теннисистка снялась с квалификации Уимблдона из-за изменения расписания
Организаторы турнира не стали уточнять подробности снятия спортсменок.
27.06.2023 10:31
Теннис
автор: Александр Евграфов
Соболенко раскрыла правду о старте карьеры на родине: в Беларуси в теннисистку никто не верил
Сейчас спортсменка добралась до второй строчки мирового рейтинга.
26.06.2023 23:58
Теннис
автор: Александр Шульгин
Агент Медведева рассказал, повлияют ли новые требования Уимблдона на допуск его клиента к турниру 
Теннисные матчи основной сетки соревнований серии «Большого шлема» начнутся в начале июля.
26.06.2023 23:43
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хачанов бросил камень в огород футболистов: им не надо тренировать выносливость
Спортсмен перечислил свои трудности, с которыми не сталкиваются представители спорта номер один.
26.06.2023 21:46
Теннис
автор: Александр Шульгин
Российская теннисистка заступилась за бывшую соотечественницу, сменившую гражданство
Спортсменка заявила, что все равно будет болеть за подругу.
26.06.2023 21:11
Теннис
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.