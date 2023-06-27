Мирра Андреева: мне достаточно сложно привыкнуть к траве

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своем первом матче на травяном покрытии.

«Я трижды упала на первой тренировке. Мне достаточно сложно привыкнуть к траве. Там другое движение, иначе отскакивает мяч. Трава скользкая. Я чувствую себя немного медленно, но думаю, что это нормально. Я стараюсь делать маленькие шаги и все еще чувствую себя опасной на корте. Как видите, пока все идет неплохо», - приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

Напомним, ранее Мирра андреева вышла в полуфинал квалификации Уимблдона.