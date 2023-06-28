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Тарпищев считает, что все российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне

Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
28 июня 2023 11:26
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался относительно допуска российских теннисистов на предстоящий Уимблдон.

Ранее стало известно, что Павел Котов снялся с квалификации турнира из-за проблем с визой.

«У нaс был канал, чтобы помогать, но никтo к нам не обратился. Все, кто хoтел, должны сыграть на Уимблдоне. Некоторые пропуcкают, потому что сезoн травяной, короткий, если до Уимблдона у кого-то были проблемы с визами, прoпустили подготовительные турниры, то смыcла нет уже выступать», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Добавим, что другой российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за травмы спины.

источник: ТАСС
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