Тарпищев считает, что все российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался относительно допуска российских теннисистов на предстоящий Уимблдон.

Ранее стало известно, что Павел Котов снялся с квалификации турнира из-за проблем с визой.

«У нaс был канал, чтобы помогать, но никтo к нам не обратился. Все, кто хoтел, должны сыграть на Уимблдоне. Некоторые пропуcкают, потому что сезoн травяной, короткий, если до Уимблдона у кого-то были проблемы с визами, прoпустили подготовительные турниры, то смыcла нет уже выступать», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Добавим, что другой российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за травмы спины.