Пять россиянок вошли в список сеяных теннисисток Уимблдона

Пять российских теннисисток попали в список сеяных Открытого чемпионата Великобритании.
Отметим, что под номер один на турнире выступит Ига Свентек из Польши. Второй посеяна белорусская теннисистка Арина Соболенко
Номера россиянок распределились следующим образом: Дарья Касаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (22).
Действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина в посеве третья. Казахстанская теннисистка пропустила последний турнир в Истборне.
источник: «Советский спорт»