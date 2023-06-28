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Пять россиянок вошли в список сеяных теннисисток Уимблдона

Турнир начнется 3 июля
28 июня 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Пять российских теннисисток попали в список сеяных Открытого чемпионата Великобритании.

Отметим, что под номер один на турнире выступит Ига Свентек из Польши. Второй посеяна белорусская теннисистка Арина Соболенко

Номера россиянок распределились следующим образом: Дарья Касаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (22).

Действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина в посеве третья. Казахстанская теннисистка пропустила последний турнир в Истборне.

источник: «Советский спорт»
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