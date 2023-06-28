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Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв Плишкову

Встреча продолжалась два часа.
28 июня 2023 15:09
автор: Александр Поволоцкий

В 1/8 финала турнира WTA в Истбурне российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Плишковой и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 11-й ракетки мира, которая четыре раза подавала навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету Плишковой восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из 12.

В 1/4 финала Касаткина сыграет с победительницей пары Ана Богдан (Румыния) - Каролин Гарсия (франция).

источник: «Советский спорт»
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