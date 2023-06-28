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Родина проиграла чешке Синаковой во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Матч продолжался чуть больше полутора часов.
28 июня 2023 14:48
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Евгения Родина проиграла представительнице Чехии Катерине Синаковой на турнире категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге.

Матч второго круга, продолжавшийся 1 час 34 минуты, завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синаковой.

Родина совершила две двойные ошибки, ни разу не подала навылет и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Синакова реализовала все три брейк-пойнта, совершила пять двойных ошибок и сделала три эйса.

В четвертьфинале Синакова сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, посеянной на турнире под вторым номером.

источник: «Советский спорт»
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