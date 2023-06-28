Мирра Андреева стала финалисткой квалификации Уимблдона 

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в финал квалификационного раунда Уимблдона 2023 года.

Отметим, что в полуфинальной игре 102-я ракетка мира одержала победу над представительницей Франции Хлоей Паке со счетом 6:1, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час.

16-летняя победительница два раза подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11-и.

На счету французской оппонентки – два эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в финальном матче квалификации Андреева встретится с победительницей пары Тамара Корпач (Германия) — Кароль Монне (Франция).