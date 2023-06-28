ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Звонарева уступила Семенистой и не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

Встреча завершилась за 1 час 17 минут.
28 июня 2023 20:26
автор: Александр Кожевников

В Лондоне (Великобритания) завершился матч второго круга квалификации Уимблдона, в котором встречались российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Латвии Дарья Семенистая.

Встреча завершилась победой Семенистой в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 17 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 15.

На счету Семенистой четыре эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

источник: «Советский спорт»
Мирра Андреева стала финалисткой квалификации Уимблдона 
Мирра Андреева стала финалисткой квалификации Уимблдона 
На стадии 1/2 финала турнира 16-летняя спортсменка оказалась сильнее француженки Хлои Паке.
28.06.2023 18:36
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв Плишкову
Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв Плишкову
Встреча продолжалась два часа.
28.06.2023 15:09
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Родина проиграла чешке Синаковой во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Матч продолжался чуть больше полутора часов.
28.06.2023 14:48
Теннис
автор: Александр Евграфов
Пять россиянок вошли в список сеяных теннисисток Уимблдона
Пять россиянок вошли в список сеяных теннисисток Уимблдона
Турнир начнется 3 июля
28.06.2023 14:17
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Опубликован список сеяных мужского турнира на Уимблдоне, в него вошли Медведев и Рублев
Опубликован список сеяных мужского турнира на Уимблдоне, в него вошли Медведев и Рублев
Соревнования стартуют в понедельник, 3 июля.
28.06.2023 13:59
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев считает, что все российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне
Тарпищев считает, что все российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне
Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
28.06.2023 11:26
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Мирра Андреева: мне достаточно сложно привыкнуть к траве
Россиянка вышла в полуфинал квалификации.
27.06.2023 23:46
Теннис
автор: Александр Кожевников
Вера Звонарева вышла во второй круг квалификации Уимблдона
В первом круге Вера с трудом одолела Лауру Пигосси.
27.06.2023 18:47
Теннис
Сафиуллин проиграл Харрису во втором круге турнира в Мальорке
Матч длился 1 час 17 минут.
27.06.2023 17:14
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.