Звонарева уступила Семенистой и не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) завершился матч второго круга квалификации Уимблдона, в котором встречались российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Латвии Дарья Семенистая.

Встреча завершилась победой Семенистой в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 17 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 15.

На счету Семенистой четыре эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.