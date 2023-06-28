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Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской и не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона

Спортсменки провели на корте 1 час и 23 минуты.
Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской и не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона
28 июня 2023 21:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение во втором круге квалификационного раунда Уимблдона от представительницы Украины Даяны Ястремской.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 152-й ракетки мира.

23-летняя победительница три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

На счету российской спортсменки – три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырех возможных.

Напомним, что ранее в финал квалификационного этапа турнира серии «Большого шлема» пробилась сестра Эрики, Мирра, которая оказалась сильнее французской теннисистки Хлои Паке.

источник: «Советский спорт»
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