Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской и не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение во втором круге квалификационного раунда Уимблдона от представительницы Украины Даяны Ястремской.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 152-й ракетки мира.

23-летняя победительница три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

На счету российской спортсменки – три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырех возможных.

Напомним, что ранее в финал квалификационного этапа турнира серии «Большого шлема» пробилась сестра Эрики, Мирра, которая оказалась сильнее французской теннисистки Хлои Паке.