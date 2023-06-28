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Элина Аванесян уступила 162-й ракетке мира во втором круге квалификации Уимблдона

Матч продолжался 1 час 49 минут.
28 июня 2023 21:22
автор: Александр Кожевников

В Лондоне (Великобритания) завершился матч второго круга квалификации Уимблдона, в котором встречались российская теннисистка Элина Аванесян и представительница Австралии Сторм Хантер.

Встреча завершилась победой Хантер в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 1 час 49 минут.

Аванесян шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из четырех.

На счету Хантер ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

источник: «Советский спорт»
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