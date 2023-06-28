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Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где встретится со Свентек 

Во втором круге соревнований россиянка обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.
Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где встретится со Свентек 
28 июня 2023 21:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бад-Хомбурге (Германия).

Отметим, что в матче второго круга 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес со счетом 7:5, 6:2.

39-я ракетка мира пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17-и.

На счету канадской оппонентки – четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Добавим, что на стадии 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге Блинкова проведет матч против первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свентек.

источник: «Советский спорт»
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