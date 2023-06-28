Российская теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы

Теннисистка из России Анна Калинская не примет участие на предстоящем Уимблдоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Как сообщает источник, 57-я ракетка мира снялась с турнира серии «Большого шлема» из-за травмы подколенного сухожилия. Ранее он также пропустила Открытый чемпионат Франции.

Напомним, что Калинская два раза принимала участие в матчах основного этапа Уимблдона, однако дважды вылетела из турнира в первом круге соревнований.

Игры основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля и продлятся до 16 числа того же месяца.