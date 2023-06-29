Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки объявила о возвращении в спорт

Бывшая первая ракетка мира 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки объявила о возвращении в спорт.

«Я вернусь на корт на турнире в Монреале. После этого отправлюсь в Нью-Йорк. У меня будет время, чтобы подготовиться к Австралии. Я не очень нервничаю, ведь я возвращаюсь к любимому делу. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого. Я решила вернуться. посмотрим, что выйдет», - приводит слова Возняцки Vogue.

Возняцки в 2018 году выиграла Открытый чемпионат австралии по теннису. В 2020 году она объявила о завершении карьеры.