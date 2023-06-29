Веснина предположила, кто из российских теннисистов может претендовать на победу в Уимблдоне

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина назвала своих фаворитов на предстоящем мужском этапе Уимблдона 2023 года.

«Новак Джокович — основной фаворит Уимблдона. Также хорошие шансы вполне у Хуркача, Зверева, Рублева. В основном это подающие ребята, здорово играют у сетки, умеют играть на задней линии. Синнера и Медведева тоже бы включила в число претендентов на победу в Лондоне. Сбрасывать со счетов третью ракетку мира никогда нельзя. Очень жалко, что Карен Хачанов травмировался и снялся», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Добавим, что матчи основной сетки турнира серии «Большого шлема» начнутся 3 июля и продлятся до 16 числа того же месяца. Победителем Уимблдона в прошлом году стал сербский теннисист Новак Джокович.