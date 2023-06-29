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Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 

Спортсменки провели на корте 2 часа и 5 минут. 
Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 
29 июня 2023 18:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Официальный сайт Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона-2023.

Отметим, что в финальном матче квалификации 16-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Германии Тамарой Карпач со счетом 7:5, 5:7, 6:2.

Победительница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 15-и.

На счету немецкой оппонентки – пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13-и.

Напомним, что матчи основной сетки турнира серии «Большого шлема» в Лондоне начнутся 3 июля и продлятся до 16 числа того же месяца.

источник: «Советский спорт»
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