Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона-2023.

Отметим, что в финальном матче квалификации 16-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Германии Тамарой Карпач со счетом 7:5, 5:7, 6:2.

Победительница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 15-и.

На счету немецкой оппонентки – пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13-и.

Напомним, что матчи основной сетки турнира серии «Большого шлема» в Лондоне начнутся 3 июля и продлятся до 16 числа того же месяца.