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Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Первая ракета мира одолела россиянку за 1 час и 13 минут.
Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
29 июня 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от представительницы Польши Иги Свентек в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бад-Хомбурге (Германия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Победительница два раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету 24-летней россиянки – четыре эйса и пять двойных ошибок.

Добавим, что в полуфинальном матче соревнований в Бад-Хомбурге Свентек сыграет против итальянской теннисистки Лючии Бронцети.

источник: «Советский спорт»
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