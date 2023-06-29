Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от представительницы Польши Иги Свентек в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бад-Хомбурге (Германия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Победительница два раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету 24-летней россиянки – четыре эйса и пять двойных ошибок.

Добавим, что в полуфинальном матче соревнований в Бад-Хомбурге Свентек сыграет против итальянской теннисистки Лючии Бронцети.