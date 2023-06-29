ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Министр спорта Великобритании убеждена, что россияне не нарушат правила их допуска на Уимблдоне 

Основной этап турнира в Лондоне стартует в понедельник, 3 июля.
29 июня 2023 22:32
автор: Глеб Шевяков

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер поделилась ожиданиями от предстоящего Уимблдонского турнира, а также выразила мнение об участниках соревнований, представляющих Россию и Беларусь.

«Мы действительно с нетерпением ждем начала Уимблдона, это одно из самых важных соревнований в нашем календаре. Мы четко обозначили нашу позицию: есть обстоятельства, при которых участие российских и белорусских теннисистов в турнире было бы совершенно неуместным. Мы включили их в наше соглашение, которым и руководствуется Уимблдон. Существуют процедуры, гарантирующие, что атлеты не нарушат эти правила, и уверена, что они будут соблюдать их должным образом», — приводит слова 51-летнего политика PA News.

Напомним, что теннисные игры основной сетки турнира серии «Большого шлема» в Лондоне пройдут с 3 июля и по 16 число того же месяца. В прошлом сезоне победителями Уимблдона стали сербский теннисист Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Первая ракета мира одолела россиянку за 1 час и 13 минут.
29.06.2023 20:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Соперница не смогла доиграть матч.
29.06.2023 19:13
Теннис
автор: Максим Скороходов
Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 
Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 
Спортсменки провели на корте 2 часа и 5 минут. 
29.06.2023 18:10
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина предположила, кто из российских теннисистов может претендовать на победу в Уимблдоне
36-летняя теннисистка назвала двух спортсменов из России. 
29.06.2023 16:51
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки объявила о возвращении в спорт
Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки объявила о возвращении в спорт
Спортсменка завершила карьеру в 2020 году.
29.06.2023 16:45
Теннис
автор: Александр Кожевников
Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира в Мальорке
Россиянин уступил Ллойду Джорджу Харрису,
29.06.2023 15:00
Теннис
автор: Александр Кожевников
Российская теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы
Российская теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы
Ранее 24-летняя спортсменка также не выступала на «Ролан Гаррос» по состоянию здоровья.
28.06.2023 23:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где встретится со Свентек 
Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где встретится со Свентек 
Во втором круге соревнований россиянка обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.
28.06.2023 21:29
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Элина Аванесян уступила 162-й ракетке мира во втором круге квалификации Уимблдона
Матч продолжался 1 час 49 минут.
28.06.2023 21:22
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.