Министр спорта Великобритании убеждена, что россияне не нарушат правила их допуска на Уимблдоне 

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер поделилась ожиданиями от предстоящего Уимблдонского турнира, а также выразила мнение об участниках соревнований, представляющих Россию и Беларусь.

«Мы действительно с нетерпением ждем начала Уимблдона, это одно из самых важных соревнований в нашем календаре. Мы четко обозначили нашу позицию: есть обстоятельства, при которых участие российских и белорусских теннисистов в турнире было бы совершенно неуместным. Мы включили их в наше соглашение, которым и руководствуется Уимблдон. Существуют процедуры, гарантирующие, что атлеты не нарушат эти правила, и уверена, что они будут соблюдать их должным образом», — приводит слова 51-летнего политика PA News.

Напомним, что теннисные игры основной сетки турнира серии «Большого шлема» в Лондоне пройдут с 3 июля и по 16 число того же месяца. В прошлом сезоне победителями Уимблдона стали сербский теннисист Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.