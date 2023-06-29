Мирра Андреева прокомментировала свой выход в основную сетку Уимблдона 

Российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на свой выход в основной этап соревнований Уимблдона-2023.

Отметим, что в финальном матче квалификации 102-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Германии Тамары Корпач (7:5, 5:7, 6:2).

«Я очень довольна этим результатом, так как выступаю на траве впервые. Поначалу я чувствовала себя не очень комфортно на этом покрытии, но теперь, шаг за шагом, становлюсь все более уверенной. Хотя я все еще падаю. Мне кажется, что здесь я падаю чаще остальных. Уже круто, что удалось попасть сюда. Никогда раньше не была на Уимблдоне и очень взволнована», – приводит слова Мирры пресс-служба турнира.

Добавим, что матчи основной сетки соревнований серии «Большого шлема» в Лондоне начнутся в понедельник, 3 июля и продлятся до 16 числа. Победителями прошлогоднего Уимблдона в одиночном разряде являются вторая ракетка мира, серб Новак Джокович и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.