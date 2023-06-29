ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Мирра Андреева прокомментировала свой выход в основную сетку Уимблдона 

16-летняя спортсменка стала единственной россиянкой, которой удалось успешно пройти квалификацию турнира. 
29 июня 2023 23:00
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на свой выход в основной этап соревнований Уимблдона-2023.

Отметим, что в финальном матче квалификации 102-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Германии Тамары Корпач (7:5, 5:7, 6:2).

«Я очень довольна этим результатом, так как выступаю на траве впервые. Поначалу я чувствовала себя не очень комфортно на этом покрытии, но теперь, шаг за шагом, становлюсь все более уверенной. Хотя я все еще падаю. Мне кажется, что здесь я падаю чаще остальных. Уже круто, что удалось попасть сюда. Никогда раньше не была на Уимблдоне и очень взволнована», – приводит слова Мирры пресс-служба турнира.

Добавим, что матчи основной сетки соревнований серии «Большого шлема» в Лондоне начнутся в понедельник, 3 июля и продлятся до 16 числа. Победителями прошлогоднего Уимблдона в одиночном разряде являются вторая ракетка мира, серб Новак Джокович и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

источник: «Уимблдон»
Министр спорта Великобритании убеждена, что россияне не нарушат правила их допуска на Уимблдоне 
Основной этап турнира в Лондоне стартует в понедельник, 3 июля.
29.06.2023 22:32
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Первая ракета мира одолела россиянку за 1 час и 13 минут.
29.06.2023 20:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Соперница не смогла доиграть матч.
29.06.2023 19:13
Теннис
автор: Максим Скороходов
Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 
Мирра Андреева обыграла Корпач и вышла в основной этап Уимблдона 
Спортсменки провели на корте 2 часа и 5 минут. 
29.06.2023 18:10
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина предположила, кто из российских теннисистов может претендовать на победу в Уимблдоне
36-летняя теннисистка назвала двух спортсменов из России. 
29.06.2023 16:51
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки объявила о возвращении в спорт
Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки объявила о возвращении в спорт
Спортсменка завершила карьеру в 2020 году.
29.06.2023 16:45
Теннис
автор: Александр Кожевников
Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира в Мальорке
Россиянин уступил Ллойду Джорджу Харрису,
29.06.2023 15:00
Теннис
автор: Александр Кожевников
Российская теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы
Российская теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы
Ранее 24-летняя спортсменка также не выступала на «Ролан Гаррос» по состоянию здоровья.
28.06.2023 23:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где встретится со Свентек 
Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где встретится со Свентек 
Во втором круге соревнований россиянка обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.
28.06.2023 21:29
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.