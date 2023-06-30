Рууд раскрыл неожиданные проблемы со здоровьем накануне Уимблдона

Норвежский теннисисты Каспер Рууд рассказал о неожиданных проблемах со здоровьем накануне старта Уимблдона.

Четвертая ракетка мира признался, что у него аллергия на траву. Напомним, именно на этом покрытии пройдут матчи турнира.

«У меня уже чешутся глаза, потому что у меня на самом деле аллергия на траву. Мне придётся снова начать принимать таблетки от аллергии», - приводит слова спортсмена Sportskeeda.

Напомним, соревнования пройдут с 3 по 16 июля. В этот раз российских и белорусских спортсменов допустили до участия в турнире, однако ужесточили условия для них. В частности, тем, кто имеет контракты со спонсорами, попадающими под санкции, придется расторгнуть свои соглашения с ними.