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Рууд раскрыл неожиданные проблемы со здоровьем накануне Уимблдона

Норвежец рассчитывает удачно выступить на турнире, несмотря ни на что.
30 июня 2023 10:50
автор: Александр Шульгин

Норвежский теннисисты Каспер Рууд рассказал о неожиданных проблемах со здоровьем накануне старта Уимблдона.

Четвертая ракетка мира признался, что у него аллергия на траву. Напомним, именно на этом покрытии пройдут матчи турнира.

«У меня уже чешутся глаза, потому что у меня на самом деле аллергия на траву. Мне придётся снова начать принимать таблетки от аллергии», - приводит слова спортсмена Sportskeeda.

Напомним, соревнования пройдут с 3 по 16 июля. В этот раз российских и белорусских спортсменов допустили до участия в турнире, однако ужесточили условия для них. В частности, тем, кто имеет контракты со спонсорами, попадающими под санкции, придется расторгнуть свои соглашения с ними.

источник: Sportskeeda
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