Даниил Медведев сыграет с британцем Фери в первом круге Уимблдона

Завершилась жеребьёвка мужского турнира в рамках Открытого чемпионата Великобритании.

Таким образом, стали известны пары первого круга. На старте Уимблдона россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с британцем Артуром Фери. Андрей Рублев встретится с Максом Перселлом из Австралии.

Действующий чемпион турнира Новак Джокович начнет защиту титула матчем с еще одним аргентинцем Петро Качином.

Добавим, что в основной сетке сыграют еще три россиянина: Александр Шевченко сыграет с Адрианом Маннарино из Франции, Роман Сафиуллин — с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, а Аслан Карацев — с французом Лукой ван Ашем.