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Известны соперницы россиянок по первому кругу Уимблдона, Андреева сыграет с Ван

Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Известны соперницы россиянок по первому кругу Уимблдона, Андреева сыграет с Ван
30 июня 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Завершилась жеребьёвка основной женской сетки Открытого чемпионата Великобритании.

Отметим, что в турнире сыграют девять представительниц России. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Мирра Андреева, преодолевшая барьер квалификации, сыграет с китаянкой Сиюй Ван.

Уимблдон-2023. Женщины

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) - Кристина Бушкэ (Испания)
Людмила Самсонова (Россия) — румынкой Аной Богдан (Румыния),
Вероника Кудерметова (Россия) — с Кайей Канепи (Эстония).
Анастасия Потапова (Россия) - Селин Наэф (Швейцария)
Маргарита Бетова (Россия) - Кайя Юван (Словакия)
Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)
Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Германия)

Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина из Казахстана начнёт борьбу на Уимблдоне матчем с Шелби Роджерс из США. Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек сыграет с китаянкой Чжу Линь, а Арина Соболенко проведет матч с венгерской теннисисткой Панной Удварди.

источник: «Советский спорт»
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