Известны соперницы россиянок по первому кругу Уимблдона, Андреева сыграет с Ван

Завершилась жеребьёвка основной женской сетки Открытого чемпионата Великобритании.
Отметим, что в турнире сыграют девять представительниц России. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Мирра Андреева, преодолевшая барьер квалификации, сыграет с китаянкой Сиюй Ван.
Уимблдон-2023. Женщины
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) - Кристина Бушкэ (Испания)
Людмила Самсонова (Россия) — румынкой Аной Богдан (Румыния),
Вероника Кудерметова (Россия) — с Кайей Канепи (Эстония).
Анастасия Потапова (Россия) - Селин Наэф (Швейцария)
Маргарита Бетова (Россия) - Кайя Юван (Словакия)
Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)
Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Германия)
Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина из Казахстана начнёт борьбу на Уимблдоне матчем с Шелби Роджерс из США. Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек сыграет с китаянкой Чжу Линь, а Арина Соболенко проведет матч с венгерской теннисисткой Панной Удварди.