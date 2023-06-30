Известны соперницы россиянок по первому кругу Уимблдона, Андреева сыграет с Ван

Завершилась жеребьёвка основной женской сетки Открытого чемпионата Великобритании.

Отметим, что в турнире сыграют девять представительниц России. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Мирра Андреева, преодолевшая барьер квалификации, сыграет с китаянкой Сиюй Ван.

Уимблдон-2023. Женщины

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) - Кристина Бушкэ (Испания)

Людмила Самсонова (Россия) — румынкой Аной Богдан (Румыния),

Вероника Кудерметова (Россия) — с Кайей Канепи (Эстония).

Анастасия Потапова (Россия) - Селин Наэф (Швейцария)

Маргарита Бетова (Россия) - Кайя Юван (Словакия)

Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)

Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Германия)

Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина из Казахстана начнёт борьбу на Уимблдоне матчем с Шелби Роджерс из США. Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек сыграет с китаянкой Чжу Линь, а Арина Соболенко проведет матч с венгерской теннисисткой Панной Удварди.