Касаткина вышла в финал турнира в Исбурне, победив Джорджи

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в британском Истбурне победила итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 7:5.

По ходу матча Касаткина сделала один эйс и три двойные ошибки, также россиянка реализовала все свои семь брейк-поинтов.

Джорджи навылет не подавала, допустила 10 двойных и сделала четыре брейка, имея восемь возможностей выиграть гейм на чужой подаче.

В финале Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Киз, победившей ранее соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:3.