Самсонова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге.

В четверьтфинале она проиграла чешке Катержине Синяковой: 5:7, 6:4, 2:6. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Ранее матч был перенесен со вчерашнего дня из-за темноты во время второго сета.

Самсонова выполнила десять эйсов и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Катержины Синяковой — два эйса и семь реализованных брейк-пойнтов из 14. Обе теннисистки допустили по пять двойных ошибок.

В полуфинале Синякова встретится с Эммой Наваро, а победительница этого матча в финале сыграет с итальянкой Лучией Бронзетти, которая вышла в финал после снятия первой ракетки мира Иги Швентек.