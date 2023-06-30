Победительница двух российских теннисисток стала финалисткой турнира в Бад-Хомбурге

Чешская теннисистка Катержина Синякова победила американку Эмму Наваро в полуфинале травяного турнира в немецком Бад Хомбурге с призовым фондом около 260 тысяч долларов.

В полуфинале Синякова обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Ранее Синякова обыграла российских теннисисток Людмилу Самсонову и Евгению Родину.

В решающем матче Синякова сыграет с итальянкой Лучией Бронцетти, которая прошла на отказе первой ракетки мира, польки Иги Швентек.