Касаткина откровенно высказалась о текущем сезоне накануне финала в Истбурне

Накануне финального матча турнира в Истбурне российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась своими впечатлениями от текущего сезона, а также ожиданиями от возможности побороться за трофей.

«В середине второго сета полуфинального матча я немного поскользнулась, бедро пошло не в ту сторону, куда следовало. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

Пока этот год сложно назвать лучшим в моей карьере, поэтому я рада возможности выйти в финал и бороться за первый трофей. Но просто не будет», - приводит слова спортсменки The Independent.

Напомним, в решающем матче россиянка встретится с американской Мэдисон Киз.