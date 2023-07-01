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Джокович рассказал, как относится к словам о своем величии

Серб прибыл в Великобританию для участия в Уимблдоне.
01 июля 2023 10:27
автор: Александр Шульгин

Вторая ракетка мира Новак Джокович объясняет, почему не позволяет самому себе считать себя сильнейшим в мире теннисистом.

«Я не позволяю себе называть себя величайшим. Я считаю это неуважением к другим поколениям игроков, которые проложили для нас путь. Но меня очень трогает то, что я часть истории», - приводит слова Джоковича Independent.

Напомним, Джокович является абсолютным рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема» - 23.

В настоящее время серб занимает вторую строчку в мировом рейтинге, периодически меняясь местами с лидирующим испанцем Карлосом Алькаресом.

источник: The Independent
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