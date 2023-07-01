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«Хочу это изменить». Медведев рассказал о своем настрое на Уимблдон

Россиянин готов принять участие в турнире.
01 июля 2023 11:07
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от выступления на грядущем Уимблдоне.

«Уимблдон - это турнир Большого шлема, где я показал свой худший результат, дойдя до четвертого круга. На «Ролан Гаррос» я доходил до четвертьфинала. Поэтому, конечно, хочу это изменить. Я чувствую, что способен хорошо сыграть на Уимблдоне, но, как всегда, там много сложных соперников, которые не хотят тебе этого позволить», - приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

Он также добавил, что всегда счастлив выступать в Англии, потому что условия здесь идеальные.

Напомним, Уимблдон пройдет с 3 по 13 июля. В этом году организаторы разрешили принять участие в турнире российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе, однако с соблюдением строгих ограничений. Также стало известно об отказе в выдаче британских виз некоторым россиянам, в частности, Полине Кудерметовой.

источник: ATP
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