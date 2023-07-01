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Расписание первого игрового дня Уимблдона с участием россиян

Турнир стартует в ближайший понедельник.
01 июля 2023 12:54
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно расписание матчей стартового дня Открытого чемпионата Великобритании.

В понeдельник, 3 июля, состоятся игры пeрвого круга в одиночном разряд. На корты выйдут сeмь российских теннисистов.

Мужчины. 1-й круг

Андрей Рублeв (Россия) – Макс Пeрселл (Австралия) – начало в 13:00 мск.

Люка Ван Аш (Франция) – Аслан Карацeв (Россия) – 13:00 мск.

Роман Сафиуллин (Россия) – Роберто Баутиcта-Агут (Испания) – третий запуск.

Женщины. 1-й круг

Кристин Бушкэ (Испания) – Кaмила Рахимова (Россия) – 13:00 мск.

Вероника Кудерметова (Россия) – Кaйя Канепи (Эстония) – 13:00 мск.

Ана Богдан (Румыния) – Людмила Сaмсонова (Россия) – третий запуск.

Дарья Касаткина (Россия) – Кэролaйн Доулхайд (США) – третий запуск.

источник: «Советский спорт»
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