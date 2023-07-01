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Дарья Касаткина проиграла американке Киз в финале турнира в Истбурне

На тай-брейке второго сета было разыграно 28 мячей.
Дарья Касаткина проиграла американке Киз в финале турнира в Истбурне
01 июля 2023 16:26
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз в финале травяного турнира категории WTA-500 в британском Истбурне с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

Решающий матч завершился за счетом 6:2, 7:6 (15:13) в пользу американки. Матч продолжался 1 час 42 минуты.

По ходу матча Касаткина совершила две двойные ошибки, реализовала 2 из 4 брейк-пойнта и ни разу не подала навылет. Киз реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку и сделала два эйса.

источник: «Советский спорт»
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