Дарья Касаткина проиграла американке Киз в финале турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз в финале травяного турнира категории WTA-500 в британском Истбурне с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

Решающий матч завершился за счетом 6:2, 7:6 (15:13) в пользу американки. Матч продолжался 1 час 42 минуты.

По ходу матча Касаткина совершила две двойные ошибки, реализовала 2 из 4 брейк-пойнта и ни разу не подала навылет. Киз реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку и сделала два эйса.