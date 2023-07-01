Арина Соболенко призвала журналистов не задавать ей вопросы о политике на Уимблдоне 

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о том, что не планирует давать ответы на вопросы, связанные с политикой, во время пресс-конференций на Уимблдоне.

«Прежде чем мы продолжим, я должна сказать, что я не буду говорить о политике. Я здесь, чтобы говорить про теннис. Если у вас есть какие-то политические вопросы, вы можете обратиться к WTA. Они могут предоставить вам расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», — объяснила 25-летняя спортсменка в беседе с журналистами.

Напомним, что матчи основной сетки Уимблдон начнутся в понедельник, 3 июля и продлятся до 16 числа. Победителями соревнований в Лондоне в прошлом сезоне стали вторая ракетка мира, серб Новак Джокович и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.