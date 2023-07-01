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43-летняя Уильямс ответила на вопрос о своей мотивации на Уимблдоне

Американка снова готова выйти на корт.
01 июля 2023 20:28
автор: Александр Шульгин

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась своими ожиданиями от стартующего в понедельник Уимблдона.

«Если бы у меня были планы, я бы всё равно вам не сказала. «Большие шлемы» очень много для меня значат, так что я была бы рада сыграть на US Open. Но сейчас я больше сосредоточена на Уимблдоне. До US Open еще очень далеко.

Никто еще не играл до 50 лет, и если кто и станет первой, то это буду я. Что меня сейчас мотивирует? В туре отличная страховка», - приводит слова спортсменки пресс-служба соревнований.

Напомним, турнир пройдет в Великобритании с 3 по 13 июля.

Винус является родной сестрой одной из самых титулованных в истории теннисистки - Серены Уильямс.

источник: «Уимблдон»
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