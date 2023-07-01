Синякова победила Бронцетти и выиграла турнир в Бад-Хомбурге

Чешская теннисистка Катержина Синякова победила итальянку Лючию Бронцетти в финале теннисного турнира категории WTA 250 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого составляет 259 тысяч долларов.

Финальный матч, который продолжался 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу чешки.

Встреча прерывалась во втором сете из-за дождя.

Для 27-летней Синяковой, занимающей 52-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, этот титул стал четвертым в одиночном разряде.