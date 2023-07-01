Медведев высказался о Джоковиче накануне старта Уимблдона: я не знаю, как он это делает

Россиянин Даниил Медведев признался, что считает Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории.

«Он сыграл 70 мейджоров и 35 раз был в финале. Я не знаю, как это возможно. У него не бывает плохих дней? Наверное, бывают, как и у всех, но даже в плохие дни ему удается обыгрывать соперников. Я не знаю, как он это делает. Вот почему для меня он величайший игрок в истории тенниса», - приводит слова Медведева France Press.

Напомним, ранее Джокович заявил, что сам себя таковым не считает, ставя выше спортсменов прошлых лет.

Уимблдон пройдет с 3 по 13 июля. В своем первом матче Медведев сыграет с хозяином турнира Артуром Фери, а Джокович сразится с представителем Аргентины Педро Качином.