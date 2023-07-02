Ник Кирьос высказался о своём состоянии в преддверии Уимблдона-2023

33-я ракетка мира Ник Кирьос, финалист Уимблдона-2022, поделился ожиданиями от Уимблдона-2023. Также он высказался о своей подготовке к грядущему турниру.

«К моей форме есть вопросы. Я проводил такую же подготовку, как и в прошлом году, но всегда есть опасения. Игра с пятью сетами – это иной уровень. На этой неделе я сыграл несколько матчей с отличными соперниками и мое тело ощущало себя прекрасно. Не хочу загадывать вперед и говорить о том, что я смогу повторить или превзойти свой прошлогодний результат. Но я, безусловно, сделаю все, что в моих силах», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Напомним, что Уимблдон-2023 стартует 3 июля.