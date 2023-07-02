Арина Соболенко: отлично находиться в «Большой тройке». Считаю нас фаворитками Уимблдона

25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая в рейтинге WTA второе место, поделилась ожиданиями от предстоящего Уимблдона.

«Слышала много разговоров о, так называемой, «Большой тройке». Очень счастлива находиться в одном ряду с такими замечательными теннисистками, как Свёнтек и Рыбакина. Хочется верить, что я покажу отличную игру на этом турнире. Я считаю, что мы фаворитки предстоящего турнира. Но это не главное. Победа зависит от концентрации и игры. Я хочу всегда быть максимально сосредоточенной», — сказала Соболенко на пресс-конференции в преддверии Уимблдона.

Напомним, что свой лучший результат на Уимблдоне Арина Соболенко показала в 2021 году, когда ей удалось дойти до полуфинала. В первом круге грядущего турнира ей предстоит сразиться с представительницей Венгрии Панной Удварди.