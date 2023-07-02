В Госдуме обвинили в пропаганде польскую теннисистку, оценившую решение о допуске россиян

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев оценил слова первой ракетки мира Иги Швентек, поддержавшей критерии Уимблдона по допуску российских и белорусских теннисистов.

«Слова Швентек - ее личное мнение. Являясь одной из ведущих спортсменок мира, она должна очень аккуратно высказываться и бросаться своими словами. Потому что ее слова можно расценивать как вызов и пропаганда, да как угодно. Если мы играем в теннис, надо на этом и сконцентрироваться, а не на политических высказываниях», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Свищева.

Напомним, что Швентек заявила, что российские и белорусские теннисисты, согласившиеся с условиями допуска «демонстрируют хорошие ценности».

В прошлом году Уимблдон не допустил россиян и белорусов, за что был лишен рейтингового статуса.