ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Касаткина вновь вошла в десятку лучших в мире в рейтинге WTA 

Накануне первая ракетка России потерпела поражение в финале турнира в Истбурне. 
Касаткина вновь вошла в десятку лучших в мире в рейтинге WTA 
02 июля 2023 19:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина после обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) расположилась на десятой строчке.

Отметим, что в субботу, 1 июля 26-летняя спортсменка принимала участие в финальном матче турнира категории WTA-500 в британском Истбурне, где потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз со счетом 2:6, 6:7 (13:15).

Россиянки не было в топ-10 теннисисток WTA на протяжении 20 дней. Она находилась ниже десятки лучших с 12 июня и занимала 11-е место до этого момента.

Добавим, что в настоящее время рейтинг WTA возглавляет польская теннисистка Ига Свентек (8990 очков), на второй позиции находится представительница Беларуси Арина Соболенко (8066), тройку лучших замыкает казашка Елена Рыбакина (5090).

источник: WTA
В Госдуме обвинили в пропаганде польскую теннисистку, оценившую решение о допуске россиян
Уимблдон ставит свои условия.
02.07.2023 16:36
Теннис
автор: Максим Скороходов
Арина Соболенко: отлично находиться в «Большой тройке». Считаю нас фаворитками Уимблдона
Турнир стартует 3 июля.
02.07.2023 15:29
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Ник Кирьос высказался о своём состоянии в преддверии Уимблдона-2023
Финалист Уимблдона-2022 о своей подготовке.
02.07.2023 15:18
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Швентек отреагировала на допуск российских и белорусских игроков на Уимблдон
Турнир в Великобритании стартует 3 июля.
02.07.2023 09:21
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев высказался о Джоковиче накануне старта Уимблдона: я не знаю, как он это делает
Сильнейшие игроки планеты поспорят за титул в Британии.
01.07.2023 21:07
Теннис
автор: Александр Шульгин
Синякова победила Бронцетти и выиграла турнир в Бад-Хомбурге
Встреча прерывалась из-за дождя.
01.07.2023 20:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
43-летняя Уильямс ответила на вопрос о своей мотивации на Уимблдоне
43-летняя Уильямс ответила на вопрос о своей мотивации на Уимблдоне
Американка снова готова выйти на корт.
01.07.2023 20:28
Теннис
автор: Александр Шульгин
Арина Соболенко призвала журналистов не задавать ей вопросы о политике на Уимблдоне 
Арина Соболенко призвала журналистов не задавать ей вопросы о политике на Уимблдоне 
Вторая ракетка мира сообщила, что будет общаться с работниками СМИ исключительно на спортивную тему.
01.07.2023 20:03
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Дарья Касаткина проиграла американке Киз в финале турнира в Истбурне
Дарья Касаткина проиграла американке Киз в финале турнира в Истбурне
На тай-брейке второго сета было разыграно 28 мячей.
01.07.2023 16:26
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.