Касаткина вновь вошла в десятку лучших в мире в рейтинге WTA 

Российская теннисистка Дарья Касаткина после обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) расположилась на десятой строчке.

Отметим, что в субботу, 1 июля 26-летняя спортсменка принимала участие в финальном матче турнира категории WTA-500 в британском Истбурне, где потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз со счетом 2:6, 6:7 (13:15).

Россиянки не было в топ-10 теннисисток WTA на протяжении 20 дней. Она находилась ниже десятки лучших с 12 июня и занимала 11-е место до этого момента.

Добавим, что в настоящее время рейтинг WTA возглавляет польская теннисистка Ига Свентек (8990 очков), на второй позиции находится представительница Беларуси Арина Соболенко (8066), тройку лучших замыкает казашка Елена Рыбакина (5090).