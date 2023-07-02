Первая ракетка мира Алькарас рассказал, кого считает фаворитом на Уимблдоне-2023

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдонского турнира.

«Я приехал на Уимблдон с большой уверенностью и считаю, что способен показать хороший результат. Для меня фаворитом является Джокович. Кажется, что он всегда играет с такой легкостью. В его игре очень трудно найти слабые места. Я уверен в себе и готов добиться здесь хороших результатов», — приводит слова 20-летнего спортсмена Алькараса Reuters.

На грядущем турнире среди мужчин выступят российские теннисисты в нейтральном статусе, в том числе Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Добавим, что матчи основной сетки Уимблдона начнутся в понедельник, 3 июля и продлятся до 16 числа. Победителями прошлогодних соревнований в Лондоне являются вторая ракетка мира, серб Новак Джокович и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.