Федерация тенниса России высоко оценила шансы Касаткиной на успешное выступление на Уимблдоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что первая ракетка страны Дарья Касаткина может успешно выступить на стартующем 3 июля Уимблдоне.

«Дарья может обыграть любого соперника. Так же, как и все остальные игроки. На Уимблдоне она может пройти далеко по турнирной сетке, если будет играть каждый матч с максимальной самоотдачей», - приводит «Спорт день за днем» слова Селиваненко.

Добавим, что Касаткина в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Этого матча нет в расписании на 3 июля.