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Федерация тенниса России высоко оценила шансы Касаткиной на успешное выступление на Уимблдоне

Травяной турнир «Большого шлема» начнется 3 июля.
02 июля 2023 22:12
автор: Максим Скороходов

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что первая ракетка страны Дарья Касаткина может успешно выступить на стартующем 3 июля Уимблдоне.

«Дарья может обыграть любого соперника. Так же, как и все остальные игроки. На Уимблдоне она может пройти далеко по турнирной сетке, если будет играть каждый матч с максимальной самоотдачей», - приводит «Спорт день за днем» слова Селиваненко.

Добавим, что Касаткина в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Этого матча нет в расписании на 3 июля.

источник: «Спорт день за днем»
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