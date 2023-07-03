Медведев остался третьей ракеткой мира в рейтинге Aссоциации теннисистов-профессионалов

Российский теннисист Даниил Медведев остался третьей ракеткой мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В преддверии Уимблдонского турнира организация опубликовала новую версию рейтинга на своем сайте.

В первой десятке положение теннисистов не изменилось. Рейтинг по-прежнему возглавляет испанец Карлос Алькарас на счету которого 7675 очков, у победителя Открытого чемпионата Франции Новака Джоковича – 7595, у Медведева – 5890.

Андрей Рублев занимает седьмую позицию – 4255 очков, Карен Хачанов – 11-ю (3035 очков).

В сотне лучших теннисистов еще трое россиян: Аслан Карацев опустился на три позиции и занимает 50-е место, Роман Сафиуллин поднялся на две и стал 92-м, Александр Шевченко продолжает оставаться 97-м.