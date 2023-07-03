Энди Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны из-за протестов

36-летний британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о возможном срыве матчей Уимблдона из-за протестов Just Stop Oil.

«Скорее всего, здесь что-то произойдет. Я согласен с причиной протеста, но не согласен с тем, как протестующие её выражают. Не стоит выбегать на теннисный корт и привлекать к себе внимание. Нужно выражать протест по-другому. Но им определенно нужно быть осторожными, ведь у теннисистов в руках ракетки», — заявил Маррей в интервью The Guardian.

Напомним, что движение Just Stop Oil создано активистами, требующими от правительства Великобритании отказаться от производства новых ископаемых видов топлива.