Финалист Уимблдонского турнира 2022 года снялся с предстоящего розыгрыша

Финалист Уимблдонского турнира 2022 года австралиец Ник Кирьос не примет участия в предстоящем розыгрыше третьего турнира Большого шлема в сезоне.

«С сожалением сообщаю, что в этом году вынужден пропустить Уимблдонский турнир. Я изо всех сил старался быть готовым после операции, чтобы сыграть на Уимблдоне. Но на Мальорке у меня заболело запястье. После рентгена стало понятно, что у меня разрыв связок запястья. Я сделал все возможное, чтобы сыграть», - написал Кирьос в публикации, размещенной в социальных сетях.

Кирьос не принимал участие в турнирах с октября 2022 года, когда на его мениске была обнаружена киста и он был прооперирован. В мае 28-летний теннисист стал жертвой вооруженного ограбления и повредил левую ногу, что не позволило ему сыграть на Ролан Гарросе.

В 2022 году 33-я ракетка мира в финале Уимблдона уступила сербу Новаку Джоковичу.