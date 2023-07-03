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Андрей Рублёв одержал победу над Пёрселлом в первом круге Уимблдона

В следующем раунде россиянин может сыграть со своим соотечественником Асланом Карацевым.
Андрей Рублёв одержал победу над Пёрселлом в первом круге Уимблдона
03 июля 2023 14:48
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч первого круга Уимблдона, в котором российский теннисист Андрей Рублёв сыграл против представителя Австралии Макса Пёрселла.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В прошедшей игре Рублев выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов. У его соперника восемь подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейка.

Во втором круге Уимблдона Андрей Рублёв сыграет против победителя матча Аслан Карацев (Россия) Люка ван Аш (Франция).

источник: «Советский спорт»
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