Андрей Рублёв одержал победу над Пёрселлом в первом круге Уимблдона

Подошёл к концу матч первого круга Уимблдона, в котором российский теннисист Андрей Рублёв сыграл против представителя Австралии Макса Пёрселла.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В прошедшей игре Рублев выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов. У его соперника восемь подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейка.

Во втором круге Уимблдона Андрей Рублёв сыграет против победителя матча Аслан Карацев (Россия) — Люка ван Аш (Франция).