Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона, победив Канепи

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стартовала с победы на Уимблдонском турнире, третьем турнире Большого шлема в сезоне.

В стартовом матче она выиграла у эстонской теннисистки Кайи Канепи со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 44 минуты.

Кудерметова сделала 14 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов, на счету эстонки три эйса, три двойные ошибки, а три брейк-пойнта были не реализованы.

В матче второго круга травяного турнира Кудерметова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).