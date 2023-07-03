Людмила Самсонова уступила румынке Богдан в первом круге Уимблдона

Завершился матч первого круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова сыграла против представительницы Румынии Аны Богдан.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу 57-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 27 минут.

В прошедшей игре Богдан оформила шесть эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У Самсоновой пять подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейка.

Во втором круге Уимблдона Ана Богдан сыграет против американской теннисистки Алисия Паркс. В первом круге она победила Анну-Лену Фридзам со счетом 6:4, 6:3.