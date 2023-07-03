Рублёв заявил, что рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва

25-летний российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий в рейтинге ATP седьмое место, поделился впечатлениями после выхода во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга он одолел Макса Пёрселла из Австралии со счетом 6:3, 7:5, 6:4.

«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва. Выступать здесь, в Лондоне, выступать на Уимблдоне – это особенное ощущение. Я также счастлив, что победил. Я уступал 2:5, и мне повезло, что удалось отыграться. Но затем я выполнил несколько хороших ударов, качественно провел концовку второго сета», – сказал Рублёв во время послематчевого интервью на корте.

Во втором круге седьмая ракетка мира сыграет против победителя матча Аслан Карацев (Россия) — Люка ван Аш (Франция).