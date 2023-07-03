Рахимова проиграла Буче в первом раунде Уимблдона

В первом круге Уимблдона российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла представительнице Испании Кристине Буче.

Встреча продолжалась два часа 46 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу испанки, которая шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Рахимовой один эйс, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейков из 11.

В следующей стадии турнира Буча сыграет с Джессикой Пегулой из США.