Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона, где встретится с Рублёвым

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона после того, как одержал победу над представителем Франции Люком Ван Ашем.

Отметим, что встреча первого раунда соревнований завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу 50-й ракетки мира. Общая продолжительность матча составила 3 часа и 23 минуты.

Победитель 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20.

На счету его соперника – шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Добавим, что в следующем матче турнира серии «Большого шлема» Карацев сыграет против своего соотечественника, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва.