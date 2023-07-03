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Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона, где встретится с Рублёвым

На старте турнира 29-летний спортсмен одолел француза Люка Ван Аша. 
Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона, где встретится с Рублёвым
03 июля 2023 17:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона после того, как одержал победу над представителем Франции Люком Ван Ашем.

Отметим, что встреча первого раунда соревнований завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу 50-й ракетки мира. Общая продолжительность матча составила 3 часа и 23 минуты.

Победитель 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20.

На счету его соперника – шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Добавим, что в следующем матче турнира серии «Большого шлема» Карацев сыграет против своего соотечественника, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

источник: «Советский спорт»
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