Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя

Ряд матчей первого круга Уимблдонского турнира-2023 были остановлены в связи с дождем.

Отметим, что в данный момент приостановлены игра второй ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича против представителя Аргентины Педро Качины, а также женская встреча лидера рейтинга WTA, полячки Иги Свентек с китайской спортсменкой Чжу-Линь.

Кроме того, не смог завершить свой матч российский теннисист Аслан Карацев, который в первом раунде турнира серии «Большого шлема» в Лондоне встречается с французом Люком Ван Ашем. Встреча была прервана в четвертом сете при счете 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 5:4 в пользу россиянина.