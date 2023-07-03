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Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя

Встреча россиянина Аслана Карацева была прервана на четвертом сете.
03 июля 2023 17:01
автор: Глеб Шевяков

Ряд матчей первого круга Уимблдонского турнира-2023 были остановлены в связи с дождем.

Отметим, что в данный момент приостановлены игра второй ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича против представителя Аргентины Педро Качины, а также женская встреча лидера рейтинга WTA, полячки Иги Свентек с китайской спортсменкой Чжу-Линь.

Кроме того, не смог завершить свой матч российский теннисист Аслан Карацев, который в первом раунде турнира серии «Большого шлема» в Лондоне встречается с французом Люком Ван Ашем. Встреча была прервана в четвертом сете при счете 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 5:4 в пользу россиянина.

источник: «Советский спорт»
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