«Хорошо, я отвечу». Кудерметова не поддалась на провокации журналистов на Уимблдоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос о своем общении с украинскими спортсменками за пределами корта.

«Хорошо, я отвечу. Я здороваюсь с ними. Некоторые отвечают, некоторые нет. Как и другие, я скажу: мы здесь только как теннисисты. Вот и все», - приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Напомним, в первом круге Уимблдона Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи. В следующей стадии Вероника сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).

Ранее украинские теннисистки принципиально отказались от рукопожатий после матчей с россиянками.